Difesa: ministro Crosetto in Kuwait, "impegno attivo per contastare minaccia Stato islamico"

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha concluso oggi la sua visita in Kuwait, durante la quale ha incontrato l'omologo, Fahad Al Sabah e visitato il contingente italiano. I colloqui, riferisce una nota di Palazzo Baracchini, hanno riguardato la cooperazione tra Italia e Kuwait nel contrasto al Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante) e nella promozione della stabilità regionale. "L'Italia e il Kuwait sono impegnati attivamente per contrastare la minaccia del Daesh e per promuovere la stabilità regionale. L'incontro di oggi intende dare alle iniziative comuni ancora maggiore determinazione e vigore. L’Italia e il Kuwait continueranno a lavorare insieme per affrontare le minacce comuni, in un periodo di grande instabilità", ha dichiarato il ,inistro Crosetto.(segue) (Com)