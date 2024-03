Difesa: ministro Crosetto in Kuwait, "impegno attivo per contastare minaccia Stato islamico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla crisi in Medio Oriente e agli attacchi terroristici dei ribelli yemeniti Houthi alle navi in transito nello stretto di Bab el Mandeb, Crosetto ha sottolineato: “Sono un atto di guerra, fisica e ibrida che incidono sulle economie di alcuni Paesi, agevolandone altri, le cui navi non vengono intenzionalmente attaccate. Per contrastare questi attacchi l’Italia partecipa alla missione europea Aspides, recentemente approvata dal Parlamento, della quale detiene il comando tattico”. Di grande interesse anche la cooperazione in ambito Difesa. “È fondamentale – ha affermato il ministro Crosetto - per affrontare le sfide emergenti e garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Sono molteplici le attività congiunte e i settori in cui collaborano le Forze armate dei nostri Paesi: formazione, addestramento e incontri, utili a condividere le lezioni apprese dalle rispettive esperienze operative. Un impegno che conferma l'amicizia tra Italia e Kuwait, essenziale per accrescere ulteriormente le solide e durature relazioni bilaterali”. (segue) (Com)