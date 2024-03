Difesa: ministro Crosetto in Kuwait, "impegno attivo per contastare minaccia Stato islamico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la visita il ministro Crosetto ha incontrato i militari dell'Italian National Contingent Command Air e rivolgendosi loro ha affermato: “La Nazione vi è grata per quello che state facendo, per il vostro prezioso contributo per la pace e la stabilità regionale. A nome delle istituzioni e mio personale vi ringrazio per la professionalità e l’impegno con cui operate, per lo spirito di servizio e per i sacrifici che affrontate ogni giorno. Siate consapevoli che ciò che fate per la sicurezza internazionale è utile all’Italia e rafforza il suo ruolo a livello internazionale”. Il contingente è inserito nell’ambito dell’Operazione Prima Parthica con lo scopo di assicurare le condizione necessarie al fine di proseguire il processo di stabilizzazione dell’Iraq e supportare le Forze di sicurezza nel contrasto al Daesh. (Com)