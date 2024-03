Unicredit: con “Il mio dono” raccolti 500 mila euro a favore delle organizzazioni non profit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 73 mila voti provenienti da tutta Italia in 45 giorni, con una media giornaliera di oltre 1.600 voti e 300 mila euro di donazioni aggiuntive, raccolte da oltre seimila sostenitori. Sono questi - si legge in una nota - i numeri della quindicesima edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione organizzata da UniCredit “1 voto, 200 mila aiuti concreti – Un gesto che ci rende comunità”. Le donazioni così raccolte sul sito www.ilmiodono.it (piattaforma web della banca che mette in relazione le Organizzazioni Non Profit aderenti con una vasta platea di donatori, in modo semplice e sicuro), grazie all'importante azione di sensibilizzazione fatta dalle Organizzazioni aderenti vanno a sommarsi ai 200 mila euro messi a disposizione dalla banca in questa edizione, provenienti dal fondo Carta Etica, il fondo destinato a iniziative di solidarietà sul territorio che si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata utilizzando le carte di credito Unicreditcard Flexia classic etica, Unicreditcard Visa infinite in versione Etica e UniCreditcard business aziendale in versione Etica, senza costi aggiuntivi per il titolare. Dal 2005, anno di attivazione del progetto Carta etica, il Fondo Carta etica di Unicredit ha supportato 1.370 progetti in tutta Italia, destinando oltre 37 milioni di euro ad iniziative a sostegno di progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità.(Com)