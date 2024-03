Portogallo: Partito comunista, saremo grande sorpresa della notte elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito comunista portoghese (Pcp), Paulo Raimundo, ha affermato che la sua formazione sarà la "grande sorpresa" della notte elettorale del 10 marzo prossimo, dicendosi "fiducioso" di poter fermare il bipolarismo grazie al voto dei lavoratori. "Abbiamo 103 anni di storia, una storia che si intreccia a quella del Paese e dei lavoratori. Abbiamo affrontato tutte le incognite nel corso degli anni e le abbiamo superate perché siamo legati ai lavoratori. Saremo la grande sorpresa della notte elettorale, non ho dubbi su questo", ha detto Raimundo parlando con i giornalisti all'ingresso del cantiere navale Lisnave di Setubal. "Se vogliamo salari più alti, meno precarietà, più stabilità e migliori condizioni di vita, il voto non può che essere per la Cdu (coalizione che riunisce il Pcp ed il Partito ecologista verde)", ha concluso il segretario comunista. (Spm)