Scuola: De Santis (LcR), pronta interrogazione per tutela lavoratrici ex Poses

- Non c'è pace per il sistema educativo-scolastico di Roma Capitale. Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino della Lista Civica Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis. "Oltre al problema del mancato rinnovo della graduatoria unica per i nidi e la scuola primaria, ancora non è stata risolta la questione delle lavoratrici ex Poses. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio paradosso - aggiunge - perché queste storiche figure del servizio educativo scolastico capitolino continuano a denunciare di essere sacrificate da un punto di vista professionale. Le dipendenti parlano infatti in taluni casi di demansionamento o di errata collocazione. A quanto pare molte di loro sono state assegnate ad uffici che nulla hanno a che fare con il settore educativo". (segue) (Com)