Scuola: De Santis (LcR), pronta interrogazione per tutela lavoratrici ex Poses (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo si sono rivolte al Cug di Roma Capitale, ovvero il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità ma, a quanto pare, l'organismo non ha ancora dato risposta. Un silenzio che non rende giustizia a chi, da anni, fornisce un servizio prezioso. Noi, invece, non possiamo restare a guardare: ho già pronta un'interrogazione che presenterò nei prossimi giorni per chiedere all'Amministrazione i dati reali rispetto a questa situazione e successivamente di affrontare il tema e tutelare al meglio queste delicate e importanti professionalità", conclude De Santis. (Com)