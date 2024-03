Terzo settore: Rizzetto (Fd'I), bene iscrizione associazioni d'Arma e Alpini nel Runts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione nazionale alpini (Ana) e tutte le Associazioni d'arma potranno essere iscritte anche nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) grazie all'emendamento approvato in commissione Affari sociali". Lo scrive in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia. "Ringrazio il collega Luciano Ciocchetti, relatore per il disegno di legge in materia di politiche sociali e terzo settore, per l'attenzione e il supporto che ha riservato a questa tematica che mi sta particolarmente a cuore. Le Associazioni d'arma e l'Ana svolgono una fondamentale attività di volontariato a favore della comunità nei settori più vari e nelle situazioni anche più complesse. Con grande professionalità - prosegue - sono impegnate in attività di protezione civile oltre che in molteplici altre forme di servizio di prossimità, che nella quotidianità accompagnano la vita dei cittadini e si affiancano all'ordinaria azione degli enti locali. Da tempo mi occupo, assieme all'assessore della regione Veneto, Elena Donazzan, della tematica che, se non modificata, avrebbe messo in difficoltà associazioni che fanno del volontario il loro lavoro quotidiano. Grazie al ministro della Difesa, Guido Crosetto, e al sottosegretario Isabella Rauti per la sensibilità sul tema", conclude Rizzetto. (Com)