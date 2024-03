Enel: Landini (Cgil), venerdì al fianco dei lavoratori in sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil "sostiene pienamente lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Enel”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in merito all’astensione dal lavoro proclamata da Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil per venerdì 8 marzo. “Uno sciopero che - ha sottolineato il leader della Cgil - rivendica una diversa strategia industriale fondata su un adeguato piano d’investimenti, un rafforzamento dell’occupazione ed un modello organizzativo capace di valorizzare le professionalità”. “L’8 marzo - ha concluso Landini - saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori di Enel in tutte le iniziative che si organizzeranno in concomitanza dello sciopero e lo saremo nelle prossime settimane per ottenere sia da parte dell’Azienda che da parte del governo un cambiamento significativo delle strategie industriali”. (Com)