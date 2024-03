Sardegna: il pane Coccoi pintau vince medaglia d'argento a campionati italiani panificazione 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un pane interamente realizzato con la semola di grano duro ‘senatore cappelli’ biologica, di sola filiera sarda e con lievito madre naturale rinnovato in famiglia da oltre 3 secoli, il tutto preparato in cottura lenta nei forni a legna. Si chiama ‘Coccoi Pintau cun Sou’ ed è la produzione dell’azienda di Orroli “Kentos - Il pane dei centenari” che ha strappato la medaglia d’argento ai campionati italiani di panificazione 2024. La creazione è di Simona Prasciolu la giovane imprenditrice sarda, socia di Coldiretti Nuoro Ogliastra che ha partecipato alla manifestazione della Federazione Fipgc e si è contesa il titolo di campione italiana della Panificazione insieme a professionisti provenienti da tutta Italia e che hanno dato vita al più grande evento del settore a livello nazionale. La giovane panificatrice sarda ha brillato alla manifestazione di Fiera Tirreno di Marina di Carrara di fronte ad altri 21 maestri dell’arte bianca provenienti da ogni angolo d’Italia che hanno gareggiato in 4 diverse categorie (pane tradizionale, pane innovativo, dolce da forno e pane artistico). A essere valutata non solo la qualità dei pani ma anche la difficoltà d’esecuzione, le tecniche, l’originalità e la cura dei dettagli. Tutti elementi che Simona Prasciolu ha saputo ben riportare nel suo Coccoi prodotto con il grano antichissimo sardo apprezzato per le sue qualità organolettiche e l’altrettanto antico lievito madre. Vincente anche con la Kentos il Civraxeddu Nieddu di semola integrale di grano duro Senatore Cappelli rigorosamente biologico che ha strappato la medaglia di bronzo nella categoria Pane tradizionale. "Siamo contenti dei risultati ottenuti e desideriamo condividerli non solo con i circa 60 collaboratori della nostra azienda, ma anche con tutti coloro che contribuiscono alla vitalità della filiera del grano duro Senatore Cappelli, un'eccellenza per la Sardegna”, commenta Simona Prasciolu. (segue) (Rsc)