Sardegna: il pane Coccoi pintau vince medaglia d'argento a campionati italiani panificazione 2024 (2)

- "L'uso esclusivo di questo grano, proveniente da una filiera completamente sarda, è stato determinante per il successo del nostro pane, che ha conquistato questi importanti riconoscimenti ai campionati nazionali - ricorda - il prossimo anno parteciperemo anche ai campionati mondiali. Questo successo è ulteriormente valorizzato dall'utilizzo del lievito madre, tramandato e nutrito per oltre 300 anni dalla nostra famiglia”. Per Kentos, l'azienda che si impegna a mantenere l'eticità del lavoro evitando i turni notturni e i fine settimana per il benessere dei lavoratori, il valore aggiunto deriva dall'intera filiera. "Portare avanti quotidianamente questa filiera, che coinvolge più di 35 contadini, tutti soci Coldiretti, è una sfida, ma è anche la strada giusta da percorrere - spiega Simona - perché ci consente, da un lato, di mantenere elevati standard qualitativi nella produzione e, dall'altro, di valorizzare il lavoro dei produttori garantendo loro un prezzo minimo, particolarmente rilevante in un periodo di instabilità dei prezzi al ribasso”. Infine, ricorda Simona “incentivare questa produzione sarda, oltre a preservare la tradizione, ci offre anche opportunità di innovazione, come dimostrato dal nostro pane 100% integrale biologico, che ha dimostrato di ridurre il picco glicemico nei pazienti diabetici, come confermato da uno studio Diabete Zero”. “Il risultato di Simona certifica l’importanza della filiera del grano duro della Sardegna a livello nazionale grazie alla sua grandissima qualità – commentano Leonardo Salis e Alessandro Serra, presidente e direttore Coldiretti Nuoro Ogliastra – ma dimostra anche la grande bravura dei nostri maestri panificatori isolani che stanno trovando nei giovani uno sbocco fondamentale per portare avanti questa grande tradizione sarda – concludono – i risultati raggiunti sui nostri mercati dai prodotti delle aziende di eccellenza del nostro territorio come Kentos sono un motivo di orgoglio oltre che stimolo per continuare a investire in queste filiere e produzioni di qualità”. (Rsc)