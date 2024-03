Dossieraggio: Tajani, "siamo tutti preoccupati" per inchiesta di Perugia, serve fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’inchiesta di Perugia sul dossieraggio “siamo tutti preoccupati”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando oggi con la stampa fuori da Palazzo Chigi. “Siamo tutti preoccupati perché quando ci sono mille accessi per capire cosa fanno tanti italiani, più o meno noti, di diverse forze politiche, il problema non è di uno scontro tra partiti, tra centrodestra e centrosinistra per vedere chi ha ricevuto più accessi, il problema è capire chi è il regista, se c'è un regista”, ha osservato Tajani. “Oggi ci sarà un'importante audizione alla commissione antimafia e sono convinto che Melillo dirà cose importanti, abbiamo grande rispetto per il suo lavoro e quello dei magistrati di Perugia e di Cantone, mi auguro che si faccia chiarezza e che questo non accada mai più”, ha proseguito. (segue) (Res)