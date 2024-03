Dossieraggio: Tajani, "siamo tutti preoccupati" per inchiesta di Perugia, serve fare chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Tajani si tratta di una questione “anche di diritto alla privacy, non si capisce perché poi utilizzare quei dati. Qualcuno finiva nelle mani dei giornalisti”, ma bisogna capire “se c'è il Grande fratello oppure no”. “Io temo che ci sia una cupola che si occupava di questo, interessi finanziari, interessi politici non lo sappiamo, però bisogna scoprirlo. Ci stiamo ponendo tante domande ma è inaccettabile che in una grande democrazia come l'Italia ci sia chi si mette a fare cose che non deve fare” perché sono dati “che sono riservati, se non sono autorizzati dall'autorità giudiziaria non si possono neanche utilizzare, quindi si compie un reato”, ha detto ancora Tajani. “Ma è soltanto colpa di un sottoufficiale della Guardia di Finanza oppure questo militare prendeva ordini? Questo è quello che c'è da capire, chi sapeva? Mi pare che essendo un militare qualcuno sopra di lui doveva sapere”, ha concluso. (Res)