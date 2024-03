Germania: sondaggio, 58 per cento contro fornitura missili Taurus all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58 per cento dei tedeschi è contrario alla fornitura di missili da crociera Taurus da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto rileva un sondaggio dell'istituto demoscopico YouGov, come riferisce il quotidiano "Der Tagesspiegel". A favore dell'invio dei Taurus all'ex repubblica sovietica è il 28 per cento degli intervistati, mentre il 14 per cento non ha fornito risposte a riguardo. All'inizio di febbraio, a sostenere la consegna dei missili all'Ucraina era il 31 per cento del campione, mentre il 49 per cento era contrario. Kiev chiede da mesi i Taurus alla Germania, ma il cancelliere Olaf Scholz ha ripetutamente respinto la richiesta. Il capo del governo federale è, infatti, preoccupato che le Forze armate ucraine possano utilizzare i missili contro obiettivi in territorio russo. Inoltre, per Scholz, la fornitura dei Taurus all'ex repubblica sovietica equivarrebbe a una partecipazione della Germania alla guerra in corso nel Paese, con il rischio di ritorsioni da parte della Russia. (Geb)