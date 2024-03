Germania: sondaggio, 72 per cento cittadini contrari a invio truppe in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 72 per cento dei tedeschi è contrario all'invio di truppe della Germania in Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, mentre il 2 per cento è favorevole al loro dispiegamento immediato. È quanto rileva un sondaggio dell'istituto demoscopico YouGov, come riferisce il quotidiano "Der Tagesspiegel". Per il 16 per cento del campione, il governo federale dovrebbe mantenere aperta l'opzione di inviare reparti di terra nell'ex repubblica sovietica, già esclusa dal cancelliere Olaf Scholz. (Geb)