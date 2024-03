Siria: ministro Esteri Iraq, disposti a ospitare riunioni Comitato collegamento Lega araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iraq, Fuad Hussein, ha espresso la disponibilità del suo Paese a ospitare le riunioni del Comitato di collegamento della Lega degli Stati arabi sulla Siria. Lo ha riferito un comunicato del ministero iracheno, citato dall'agenzia di stampa irachena "Ina", secondo cui Hussein ha ricevuto ieri l'omologo siriano, Faisal Miqdad, durante la sua visita al Cairo per partecipare alla 161esima sessione del Consiglio della Lega degli Stati arabi a livello di ministri degli Esteri. Durante l'incontro, i due hanno discusso dei legami bilaterali tra Iraq e Siria, di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune, in particolare la situazione nella Striscia di Gaza. Il ministro iracheno ha sottolineato la necessità di "intraprendere un'azione araba congiunta e decisa per sostenere il popolo palestinese a ottenere i suoi legittimi diritti", sottolineando che "la Palestina è la causa più importante per gli arabi". (Irb)