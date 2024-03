Cina: presidente Commissione sviluppo, titoli speciali Tesoro rafforzeranno sicurezza in aree chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emissione e il ricorso a titoli speciali del Tesoro a lunghissima scadenza è “una misura politica importante”, finalizzata ad attuare le principali strategie nazionali e a rafforzare le capacità di sicurezza in settori chiave. Lo ha detto il presidente della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc), Zheng Shanjie, nella conferenza stampa convocata oggi a margine delle Due sessioni, le annuali riunioni della Conferenza consultiva politica del popolo (Ccppc) e dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) in corso a Pechino. L’emissione di titoli del Tesoro speciali a lunghissima scadenza per diversi anni consecutivi a partire dal 2024 è stata annunciata ieri dal primo ministro Li Qiang durante l’apertura dei lavori dell’Anp. Si tratta di “un’importante decisione strategica e di un impegno assunto dal Comitato centrale del Partito comunista e dal Consiglio di Stato”, l’organo esecutivo, a beneficio della costruzione di un Paese forte e del “ringiovanimento nazionale”, ha detto Zheng.(Cip)