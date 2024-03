Energia: Australia, Cimic (Acs) mette in funzione parco solare da 130 MW a Victoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cimic, filiale australiana dell'azienda spagnola Acs, ha messo in funzione il parco solare Glenrowan da 130 megawatt (MW) nella città australiana di Victoria. Il gruppo ha evidenziato che il raggiungimento della piena capacità di Glenrowan entro un anno dimostra la capacità di Cimic di sviluppare e fornire in modo affidabile energia rinnovabile al mercato domestico per 45 mila abitazioni australiane e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di energia rinnovabile di Victoria e la riduzione del consumo energetico. Cimic ha stipulato accordi di servizio e di connessione alla rete con l'operatore della rete di trasmissione vittoriana (AusNet) e con l'operatore del mercato energetico australiano (Aemo) per operare a piena capacità.(Spm)