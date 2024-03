Gaza: Cameron, la pazienza del Regno Unito nei confronti di Israele si sta esaurendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pazienza del Regno Unito si sta esaurendo, in particolare a causa dei problemi che impediscono l'arrivo di aiuti umanitari la popolazione di Gaza. È quanto dirà il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, all'ex ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, componente del gabinetto di guerra del governo di Benjamin Netanyahu, durante un incontro a Londra previsto per oggi. Cameron affermerà che Israele ha il dovere, ai sensi del diritto umanitario internazionale, di garantire l'arrivo di aiuti nella Striscia. Durante un dibattito alla Camera dei Lord, il ministro ha detto: "Stiamo affrontando una situazione di terribile sofferenza a Gaza. Alcune settimane fa ho parlato del pericolo che questa situazione sfoci nella carestia e nella malattia. E ora siamo a quel punto. Le persone muoiono di fame e di malattie altrimenti prevenibili". "Abbiamo chiesto agli israeliani tutta una serie di cose da fare, ma che non stanno accadendo", ha detto Cameron, aggiungendo: "La nostra pazienza si sta esaurendo". (Rel)