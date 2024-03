Sardegna: filiera corta e produzione agricola, bando Gal Ogliastra per aziende del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando ha come scadenza il 29 marzo 2024 prevede un massimale di 150mila euro. “Abbiamo pensato di rilanciare questo bando proprio per rispondere a una richiesta del territorio- spiega il presidente del Gal Vitale Pili – La dotazione finanziaria arriva a un massimale importante che può fare la differenza in termini di progettazione futura per le imprese, si tratta di un bando rilevante, che rilancia le possibilità delle imprese agricole esaltando le loro qualità anche in tema di rispetto dell’ambiente o innovazione. Possiamo continuare a contribuire fattivamente alla crescita del tessuto imprenditoriale nei paesi afferenti l’area Gal". (segue) (Rsc)