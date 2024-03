Sardegna: filiera corta e produzione agricola, bando Gal Ogliastra per aziende del territorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sostenute con contributo al 100 per cento le azioni di cooperazione e promozione della filiera (costi di animazione al fine di ampliare la partecipazione al progetto; costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta/mercato locale; costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione; costi di esercizio; costi connessi alle attività di commercializzazione, costi relativi alla partecipazione e all’organizzazione di eventi promozionali). E’ inoltre previsto il sostegno ad investimenti, con intensità d’aiuto del 60 per cento. “La decisione di riproporre il Bando – spiega la direttrice del Gal Franca Seoni – è scaturita dall’interesse che la prima edizione ha riscontrato nelle imprese, un importante segnale del territorio di conversione verso la cooperazione nel segno delle produzioni agricole solidali e di qualità”. (Rsc)