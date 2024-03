Paesi Bassi: fonti stampa, governo lavora per evitare trasferimento all'estero di Asml

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo uscente dei Paesi Bassi sta lavorando dietro le quinte per evitare un trasferimento dell'azienda Asml all'estero. Fonti nell'esecutivo hanno riferito al quotidiano "De Telegraaf" che il produttore di macchinari per microchip, unico al mondo a garantire la strumentazione per fabbricare i sistemi più avanzati, avrebbe minacciato l'apertura di stabilimenti in altre nazioni europee e per questo i ministeri olandesi competenti hanno avviato il cosiddetto "progetto Beethoven" per scongiurare questa prospettiva. Secondo quanto scrive "De Telegraaf", Asml guarderebbe alla Francia come opzione potenziale per trasferire parte delle attività, andando a togliere posti di lavoro nei Paesi Bassi e incidendo in maniera diretta sul prodotto interno lordo olandese. (segue) (Beb)