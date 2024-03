Paesi Bassi: fonti stampa, governo lavora per evitare trasferimento all'estero di Asml (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asml è attualmente uno dei maggiori datori di lavoro dei Paesi Bassi e impiega molti dipendenti dall'estero, a causa della mancanza di manodopera qualificata in loco. Circa 9.000 delle 22.860 persone impiegate da Asml nei Paesi Bassi non sono infatti cittadini olandesi e altri 19.500 lavoratori hanno già sede all'estero, di cui 8.225 solo negli Stati Uniti e 9.100 sparsi in tutta l’Asia, oltre ad altre nazioni europee e del Medio Oriente. Mercoledì il primo ministro uscente Mark Rutte incontrerà l'amministratore delegato di Asml, Peter Wennink. I vertici dell'azienda di Veldhoven temono del resto che un eventuale nuovo esecutivo di destra, guidato dai sovranisti del Partito per la libertà (Pvv) di Geert Wilders, possa creare ripercussioni alla politica di assunzioni di Asml, come spiegato dallo stesso Wennink. (segue) (Beb)