Gaza: Arabia Saudita, no allo spostamento dei palestinesi dalla Striscia

- Il Regno dell’Arabia Saudita ha messo in guardia dalle gravi ripercussioni di qualsiasi operazione militare israeliana contro Rafah. Lo ha affermato Faisal bin Farhan, ministro degli Esteri saudita, nel suo intervento alla sessione straordinaria del Consiglio dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), dedicata alla guerra nella Striscia di Gaza. Il capo della diplomazia di Riad ha sottolineato il rifiuto del Regno di qualsiasi sfollamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza. "C'è un aumento nel numero di paesi che chiedono un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza", ha detto bin Farhan, aggiungendo "è tempo di riconoscere lo Stato palestinese e accettare la soluzione dei due Stati". "La comunità internazionale è ancora impotente di fronte alle violazioni contro l'umanità a Gaza", ha affermato il ministro, aggiungendo che "l'imposizione di sanzioni contro i coloni estremisti in Cisgiordania è positiva". Infine, il ministro degli Esteri inoltre sottolineato la necessità di ritenere responsabili i responsabili della violenza in Cisgiordania. (Res)