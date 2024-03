Iraq: ministro Interno, confini con Siria sono ben controllati, preoccupano quelli con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I confini dell'Iraq con la Siria sono "strettamente" controllati, mentre la situazione con la vicina Turchia è "preoccupante" a causa della presenza del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Lo ha dichiarato ieri il ministro dell'Interno iracheno, Abdel Amir al Shimari, spiegando che la parte turca "ha illegalmente sequestrato zone di confine per usarle come campo di battaglia contro il Pkk". Il governo di Baghdad "si sta coordinando con la Turchia per quanto riguarda il Pkk, ma ci vuole tempo a causa delle difficoltà nella regione", ha detto Al Shimari, aggiungendo di non avere informazioni sulla possibile presenza dell'agenzia di intelligence di Israele Mossad nella regione autonoma del Kurdistan iracheno. (Irb)