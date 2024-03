Medio Oriente: ministro Esteri saudita incontra omologo dell’Iran, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha incontrato ieri, separatamente, i ministri degli Esteri di Iran, Algeria e Bangladesh. Secondo l'agenzia di stampa saudita “Spa”, gli incontri si sono svolti a margine del vertice dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) tenutosi a Gedda per discutere della “aggressione israeliana contro il popolo palestinese". Durante un incontro con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, il principe Faisal ha discusso le modalità per rafforzare le relazioni e la cooperazione tra il Regno e l’Iran in vari campi. Le parti hanno inoltre discusso degli sviluppi nella Striscia di Gaza e degli sforzi compiuti per la fine della guerra. Durante un incontro con il ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf, il principe Faisal ha discusso degli sforzi compiuti per raggiungere un cessate il fuoco e portare aiuti umanitari a Gaza. (Res)