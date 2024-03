Deloitte: nasce Competence center per intelligenza artificiale generativa guidato da Lorenzo Cerulli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deloitte punta sull’intelligenza artificiale generativa e annuncia la nascita di un Competence center per la GenAi guidato da Lorenzo Cerulli e composto da oltre 100 esperti dedicati. Nell’ottica di rafforzare ulteriormente il proprio impegno su questo fronte, nei prossimi tre anni sono previste oltre 500 assunzioni in ambito GenAi/Intelligenza Artificiale. "L'intelligenza artificiale generativa è un'innovazione con potenzialità straordinarie ed è destinata a impattare trasversalmente le aziende di ogni settore", afferma Fabio Pompei, Ad di Deloitte central Mediterranean. "Per questo - prosegue - Deloitte ha deciso di investire con decisione sull’Ai, puntando sulle competenze e sul know-how necessari ad accompagnare le imprese in questa trasformazione. Si tratta di una grande sfida non solo per le aziende, ma per l’intero sistema Paese: in un contesto internazionale in cui l’innovazione tecnologica gioca un ruolo sempre più rilevante, presidiare questa frontiera significa contribuire alla competitività e alla crescita dell’Italia nel lungo periodo". (segue) (Com)