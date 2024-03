Deloitte: nasce Competence center per intelligenza artificiale generativa guidato da Lorenzo Cerulli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deloitte, inoltre, introdurrà entro il 2024 due centri GenAi specializzati per supportare i clienti nell'accelerare l'adozione della tecnologia GenAi. Due spazi fisici che fungono da ponte tra i clienti e gli esperti di Deloitte, consentendo loro di sfruttare le partnership strategiche. Le aziende clienti potranno toccare con mano le soluzioni create da Deloitte per la loro Industry, accedendo alle ultime novità nel campo della GenAi. Inoltre, potranno co-creare soluzioni su misura, lavorando con i consulenti di Deloitte ed accedere ad una formazione specializzata per massimizzare gli impatti trasformativi di questa tecnologia rivoluzionaria. Per far fronte all’aumento di domanda di servizi legati alla GenAi, Deloitte prevede di aumentare significativamente il numero di esperti specializzati attraverso un piano di assunzioni che ha l'obiettivo di reclutare oltre 500 professionisti qualificati nei prossimi tre anni. In aggiunta a questo, la previsione è quella di erogare oltre 350 mila ore di formazione su GenAi, abilitando tutti i 17 mila dipendenti del network Dcm (Italia, Grecia, Malta) all’accesso a un ampio ventaglio di corsi, workshop, risorse e strumenti dedicati. (segue) (Com)