Deloitte: nasce Competence center per intelligenza artificiale generativa guidato da Lorenzo Cerulli (4)

- Per rafforzare ulteriormente il proprio know-how, inoltre, Deloitte sta avviando collaborazioni strategiche con istituti accademici e centri di ricerca leader nel campo dell'intelligenza artificiale generativa. Queste partnership sono facilitate dall'Ai Institute, il punto di riferimento global sull’Ai di Deloitte, che mette in contatto Deloitte con start-up innovative, team internazionali di ricerca e sviluppo, e tecnologie all'avanguardia. Queste collaborazioni permettono di promuovere approcci, metodologie e tecnologie all'avanguardia per i clienti, facilitando lo scambio di conoscenze, l'accesso a risorse aggiornate e la partecipazione a progetti di ricerca avanzata. (Com)