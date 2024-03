Spagna: fonti stampa, Sanchez "raggiunto accordo su amnistia con JxCat"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha assicurato che l'accordo con Uniti per la Catalogna (JxCat) sulla legge per l'amnistia in commissione Giustizia "è stato raggiunto". Come riferisce il quotidiano "El Pais", è quanto indicato dallo stesso premier in una conversazione informale con i giornalisti che lo accompagnavano sull'aereo ufficiale in viaggio verso Brasile e Cile. Il patto si basa su una modifica della legge per dare maggiori garanzie ai sostenitori pro-indipendenza, e in particolare al leader di JxCat, Carles Puigdemont (che la Corte Suprema spagnola ha deciso di indagare per terrorismo). Sanchez non ha voluto fornire dettagli sulla formula giuridica scelta, ma ha insistito sul fatto che la legge, con le nuove modifiche, continuerà a essere "assolutamente costituzionale". (segue) (Spm)