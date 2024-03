Spagna: fonti stampa, Sanchez "raggiunto accordo su amnistia con JxCat" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo spagnolo ha, dunque, ammesso che i socialisti hanno accettato dei cambiamenti affinché Puigdemont possa avere le sufficienti garanzie, nonostante il tentativo della Corte Suprema di processarlo per terrorismo, per permettergli di beneficiare della nuova legge. Come evidenzia "El Pais", il governo nelle ultime settimane ha sostenuto che la sua linea rossa era di non includere alcun tipo di terrorismo nell'amnistia in quanto avrebbe potuto portare il sistema giudiziario spagnolo ed europeo ad annullare la legge. Tuttavia, sembra che l'esecutivo sia riuscito a trovare una formula in grado di soddisfare i giuristi e di fornire le necessarie garanzie che Puigdemont, in fuga dalla giustizia spagnola in Belgio, non sarà imprigionato non appena tornerà in Spagna (Spm)