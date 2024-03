Australia-Asean: vertice speciale si conclude con documento di visione e dichiarazione congiunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell’Australia e dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), riuniti nel vertice speciale tenuto a Melbourne (4-6 marzo) per i 50 anni di relazioni, sul tema “Un partenariato per il futuro”, hanno adottato un documento congiunto di visione e la Dichiarazione di Melbourne. Le parti hanno definito le loro aspirazioni condivise e si sono impegnate a lavorare insieme per contribuire al mantenimento della pace e della stabilità, nonché a rafforzare la cooperazione per lo sviluppo sostenibile e la prosperità nella regione. Hanno identificato aree di cooperazione pratica, che vanno dall’approfondimento dei legami economici e socio-culturali al rafforzamento della cooperazione educativa e ambientale. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del primo ministro australiano. (segue) (Res)