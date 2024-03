Australia-Asean: vertice speciale si conclude con documento di visione e dichiarazione congiunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albanese ha ospitato i leader del Laos, presidente di turno dell’Asean, e di Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Malesia, Singapore, Thailandia e Vietnam, nonché di Timor Est, Paese osservatore. Il primo ministro australiano ha annunciato oggi l’istituzione di un centro Asean-Australia a Canberra operativo dal primo luglio che si concentrerà sul rafforzamento dei collegamenti commerciali, educativi, culturali e comunitari; 75 nuove borse di studio Aus4Asean, alcune delle quali cofinanziate da università, e 55 borse di studio per “leader emergenti”; un “pacchetto di cooperazione energetica” e formazione in lingua inglese destinata a Timor Est per sostenere il Paese nel suo percorso verso la piena adesione all’organizzazione. (segue) (Res)