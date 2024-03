Congo-Kinshasa: lavoro minorile, corte d'appello respinge accuse contro cinque aziende Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una corte d’appello federale degli Stati Uniti ha respinto una causa secondo cui cinque grandi aziende tecnologiche sarebbero state complici di sfruttamento del lavoro minorile per estrarre cobalto nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). In una sentenza pubblicata martedì, la corte ha però chiarito che l’acquisto di cobalto da parte delle aziende non significa che queste abbiano partecipato al lavoro minorile forzato. Il giudice di circoscrizione Neomi Rao ha anche affermato che i querelanti non sono riusciti a dimostrare che le società accusate avessero influenza per fermare l'uso del lavoro minorile nelle miniere. Il caso ha chiamato in causa Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies e la società madre di Google, Alphabet. Il caso è stato presentato per la prima volta nel 2019 dall’organizzazione per i diritti umani International Rights Advocates, che rappresentava i bambini lavoratori che hanno subito lesioni lavorando nelle miniere di cobalto congolesi e le famiglie dei bambini morti nelle miniere. Le accuse erano già state respinte da un tribunale di grado inferiore nel 2021. La Rdc produce il 60 per cento della fornitura mondiale di cobalto, un minerale essenziale utilizzato nella fabbricazione della maggior parte dei dispositivi elettronici. Secondo il dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, almeno 25 mila bambini lavorano nelle miniere di cobalto nella Rdc, spesso in condizioni pericolose. (Was)