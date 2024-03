Sudan: segretario generale Lega araba chiede accordo di cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Lega degli Stati arabi (Las), Ahmed Aboul-Gheit, ha sottolineato martedì la necessità di "raggiungere rapidamente un accordo di cessate il fuoco in Sudan". Aboul-Gheit ha invitato i sudanesi a "non risparmiare gli sforzi nella ricerca di ogni opzione per la pace e il dialogo, e a compiere ogni passo (serio) che metta a tacere le armi, guarisca le ferite e ripristini la speranza per il futuro". Aboul-Gheit ha ricordato che “siamo a pochi giorni dal Ramadan e il sangue sudanese continua a essere versato: le ferite della nazione sanguinano a causa della guerra che infuria in tutto il Paese da quasi un anno intero, minacciando i sogni di milioni di sudanesi e le loro legittime speranze per una vita sicura e stabile in una patria che possa accoglierli”.(Res)