Belluno: Guardia finanza, 152 collaboratori domestici irregolari, recuperati a tassazione cinque milioni

- Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, nell'ambito di iniziative nel settore della collaborazione domestica, ha individuato 152 collaboratori irregolari in seguito alla mancata presentazione della dichiarazione fiscale ai fini Irpef per le annualità dal 2017 al 2021. Di questi, per 128 è stata rilevata la mancata dichiarazione, per una base imponibile complessiva sottratta a tassazione di oltre cinque milioni di euro. (Rev)