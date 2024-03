Irlanda: ministero Esteri annuncia apertura ambasciate in Serbia, Bosnia e Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri irlandese ha annunciato l'apertura di tre nuove ambasciate in Serbia, Bosnia Erzegovina e Moldova, oltre a due nuovi sedi consolari a Malaga, in Spagna, e nella città australiana di Melbourne. "Le nostre nuove ambasciate in Serbia, Bosnia Erzegovina e Moldova sono una chiara dichiarazione dell'impegno dell'Irlanda nei confronti dell'allargamento dell'Unione europea. Ciò rappresenta un notevole aumento dei nostri investimenti nei Paesi dei Balcani occidentali e nei vicini orientali, dove siamo un forte sostenitore della stabilità regionale e della riconciliazione postbellica. L'Irlanda per loro è l'esempio di come un Paese può trarre beneficio e contribuire all'Ue", ha affermato Martin. (Seb)