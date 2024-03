Usa: Trump e Biden dominano le primarie del Super martedì (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri si sono tenute altre primarie di rilievo in vista delle elezioni generali di novembre: in Carolina del Nord, uno degli Stati che determineranno l'esito delle elezioni presidenziali, Mark Robinson e il procuratore generale di quello Stato, Josh Stein, hanno vinto le primarie dei partiti Repubblicano e Democratico per la candidatura a governatore. Robinson, sostenuto dall’ex presidente Donald Trump, e il procuratore generale Stein erano già ritenuti i favoriti in vista delle primarie governatoriali dei rispettivi partiti, avendo accumulato forti vantaggi sui loro avversari nei sondaggi di gradimento e in termini di donazioni. Il vincitore dell'elezione di novembre succederà al governatore democratico uscente della Carolina del Nord, Roy Cooper, giunto al limite massimo di mandati. (segue) (Was)