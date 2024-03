Usa: Trump e Biden dominano le primarie del Super martedì (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Texas il deputato Colin Allred ha vinto le primarie del Partito democratico per un seggio al Senato federale, e il prossimo novembre sfiderà il repubblicano Ted Cruz. In California, invece, si sono tenute primarie aperte a entrambi i partiti per il seggio lasciato vacante al Senato federale dalla democratica Dianne Feinstein, e per l'assegnazione del medesimo seggio in vista della prossima legislatura di sei anni, che avrà inizio nel 2025. Il deputato democratico Adam Schiff si è aggiudicato le primarie con il 36,9 per cento delle preferenze, mentre il candidato repubblicano Steve Garvey ha ottenuto il 29,3 per cento dei consensi: i due si affronteranno in un ballottaggio a novembre, e Schiff si presenterà al voto con la sicurezza di non dover fronteggiare un esponente del suo stesso partito in uno Stato dove l'elettorato democratico è fortemente maggioritario. Proprio in California, infine, si sono tenute una serie di primarie per diversi distretti alla Camera dei rappresentanti, da cui potrebbero dipendere gli equilibri alla Camera bassa del Congresso dopo le elezioni di novembre. (Was)