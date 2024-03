Mar Cinese Meridionale: Usa esprimono sostegno alle Filippine dopo l'ultimo incidente con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti esprimono solidarietà alle Filippine a seguito "delle provocatorie azioni della Repubblica Popolare Cinese contro le legittime operazioni marittime delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale il 5 marzo". E' quanto afferma in una nota il dipartimento di Stato Usa, dopo la collisione tra imbarcazioni filippine e cinesi denunciata ieri da Manila. Secondo il dipartimento di Stato, le imbarcazioni cinesi "hanno effettuato manovre pericolose e sparato cannoni ad acqua contro le imbarcazioni filippine che trasportavano provviste ai militari filippini di servizio sulla BRP Sierra Madre, causando molteplici collisioni, danneggiando almeno una nave filippina, ferendo militari filippini e mettendo a rischio la sicurezza dell'equipaggio". Gli Stati Uniti, prosegue la nota, condannano "i continui ostacoli opposti dalla Repubblica Popolare Cinese alle imbarcazioni filippine nell'esercizio della libertà di navigazione in alto mare e l'interruzione delle linee di rifornimento a questo avamposto di lunga data". Le azioni della Cina, afferma il dipartimento di Stato, "mostrano ancora una volta disprezzo per la sicurezza e il sostentamento dei filippini e per il diritto internazionale". (segue) (Fim)