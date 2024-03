Mar Cinese Meridionale: Usa esprimono sostegno alle Filippine dopo l'ultimo incidente con la Cina (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qui dal 1999 è incagliata la Brp Sierra Madre, una nave militare di fabbricazione statunitense che la Marina filippina utilizza come avamposto nell’arcipelago. Quest’ultimo rientra all’interno della Zona economica esclusiva (Zee) di Manila, come confermato nel 2016 anche da una sentenza della Corte permanente di arbitrato de L’Aja che tuttavia è sempre stata ignorata da Pechino. La Cina, che considera le Spratly parte del proprio territorio, utilizza frequentemente la propria Guardia costiera per allontanare, spesso con l’utilizzo di cannoni ad acqua, le navi filippine inviate da Manila in missione di rifornimento ai militari di stanza alla Brp Sierra Madre. (Fim)