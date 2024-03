Expo Osaka: a Rossella Menegazzo l'incarico di responsabile del settore culturale del Padiglione Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Rossella Menegazzo la responsabile del settore culturale del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Menegazzo, professoressa associata di Storia dell’arte dell’Asia orientale presso l’Università degli Studi di Milano, è nota per la curatela di importanti mostre e esposizioni in Italia, in Giappone e non solo. La più recente, appena inaugurata a Roma, è “Ukiyoe. Il Mondo Fluttuante. Visioni dal Giappone” (Palazzo Braschi Roma, 2024). “L’occasione di un Expo in Giappone nel 2025”, ha commentato Menegazzo “è particolarmente preziosa per l’Italia, la cultura giapponese pur così lontana per diversità di valori e forme da quella italiana è per tanti aspetti complementare. Osaka è una piattaforma ideale da cui parlare all’intera Asia orientale di una visione del futuro in cui il saper fare italiano, la qualità del fare, il valore umano e della vita siano al centro dello sviluppo tecnico e scientifico e dell’incontro con l’altro. Spero che l’Italia sappia portare anche, come Paese, l’idea di uomo e sapere con il valore di “tesoro vivente” che il mondo riconosce ai nostri talenti valorizzando non solo i grandi nomi della storia ma facendo strada a chi sta emergendo e che fiorirà nel futuro”. (segue) (Com)