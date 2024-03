Expo Osaka: a Rossella Menegazzo l'incarico di responsabile del settore culturale del Padiglione Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attiva nell’organizzazione di convegni internazionali, Rossella Menegazzo è curatrice di esposizioni e cataloghi sull’arte, la fotografia e il design in collaborazione con le maggiori istituzioni museali italiane ed estere. Collabora con diverse testate culturali italiane sui temi dell’arte e della cultura orientale. “L’esperienza di Rossella Menegazzo” ha dichiarato il Commissario generale per l’Italia a Expo Mario Vattani, “sarà un supporto importante per la creazione di un palinsesto di attività culturali che sappiano presentare, al vasto pubblico asiatico, la straordinaria tradizione del saper fare italiano e, al contempo, valorizzare l’ampia offerta del nostro sistema universitario e di ricerca. Questa sarà un’Expo dedicata ai giovani e al loro futuro: creare sinergie e partenariati strategici con le università giapponesi è uno dei nostri obiettivi. Lavoreremo insieme per favorire esperienze e scambi tra studenti in linea con l’accordo quadro firmato a luglio 2023 dal Commissariato con Mur, Crui, Afam e CoPer” (Com)