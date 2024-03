Germania: prova di evacuazione alla Cancelleria di Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una prova di evacuazione in caso di emergenza si è svolta ieri alla Cancelleria di Berlino. È quanto comunicato dal governo tedesco aggiungendo che, durante l'esercitazione, è stata praticata l'interazione tra le autorità ed è stata verificata sia l'operatività sia la funzionalità delle strutture tecniche. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, la prova mirava a testare la capacità del trasferimento della Cancelleria in una sede alternativa. Secondo quanto affermato dall'esecutivo federale, “per poter continuare a svolgere le funzioni governative nei casi in cui si rende necessaria l'evacuazione della sede ufficiale, ad esempio in caso di incidenti o situazioni di emergenza, la Cancelleria mantiene una sede alternativa”. L'esercitazione non si è basata su “alcun accertamento particolare da parte delle autorità di sicurezza “che avrebbe potuto fornire una ragione concreta” per lo sgombero degli uffici. L'esecutivo federale non ha fornito ulteriori dettagli sulla prova di evacuazione, che non era stata annunciata, adducendo ragioni di sicurezza. Inoltre, non sono state rese note informazioni circa l’ubicazione della sede alternativa della Cancelleria. Infine, è rimasta senza risposta la questione se il cancelliere Olaf Scholz fosse coinvolto nell'operazione. Nella giornata di ieri, il capo del governo tedesco era in visita in Baden-Wuerttemberg. (Geb)