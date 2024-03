Europee: Filibeck (Pse), nessun negoziato con i Conservatori di Meloni o Identità e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei socialisti europei (Pse) non siederà al tavolo delle trattative per formare una maggioranza dopo le prossime elezioni al Parlamento europeo previste a giugno insieme al gruppo dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), guidato da Giorgia Meloni, o a di Identità e Democrazia (Id). Lo ha detto in un’intervista al portale “Euractiv” il segretario generale del Pse, Giacomo Filibeck. “Devo essere chiaro: il Partito popolare europeo (Ppe) può parlare con chi vuole, ma tra coloro che si riuniranno attorno al tavolo per negoziare una maggioranza europeista dopo i risultati delle prossime elezioni del Parlamento europeo, non ci saranno persone di Ecr o di ID”, ha avvertito Filibeck. “Ecr ha al suo interno persone come Santiago Abascal (leader del partito spagnolo Vox), che ha chiesto di impiccare (il presidente del governo) Pedro Sanchez per i piedi; hanno Eric Zemmour – il nuovo acquisto – che è stato condannato per istigazione all'odio razziale o i polacchi Diritto e giustizia (Pis) che si sono opposto al diritto delle donne all'aborto”, ha detto Filibeck. “Potrei continuare l’elenco. Per quanto riguarda Id, non voglio nemmeno menzionare il piano di deportazione di milioni di persone di Alternativa per la Germania solo perché hanno un colore della pelle diverso”, ha aggiunto il segretario del Pse. (segue) (Res)