Europee: Filibeck (Pse), nessun negoziato con i Conservatori di Meloni o Identità e democrazia (2)

- Le parole del segretario del Pse giungono a poche ore dall’inizio del congresso del Ppe che si svolge a Bucarest e dove domani Ursula von der Leyen sarà nominata come candidata ufficiale per un secondo mandato alla presidenza della Commissione europea. Secondo le ultime proiezioni, il Ppe resta al primo posto nei sondaggi e dovrebbe ottenere 180 seggi, seguito dai socialisti con 140 seggi. Tuttavia, i negoziati sulle alleanze post elettorali sono già iniziati e il presidente del Ppe, Manfred Weber, così come la stessa von der Leyen, hanno aperto a una collaborazione con alcune delle forze politiche che fanno parte di Ecr, fra cui Fratelli d’Italia e il Partito civico democratico (Ods), guidati rispettivamente dalla premier Meloni e dal primo ministro ceco, Petr Fiala. Una collaborazione, tuttavia, che secondo i vertici del Ppe non potrà prescindere da tre paletti chiave: europeismo, sostegno all’Ucraina e rispetto dello Stato di diritto. (Res)