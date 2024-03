Ucraina: "Asia Times", Usa studiano fuga Zelensky sul modello della liberazione nazista di Mussolini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa Usa starebbe studiando un piano per la fuga del presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Kiev, nell'eventualità di un collasso del suo governo. E' quanto sostiene in un editoriale sul quotidiano "Asia Times" Stephen Bryen, ex funzionario della commissione Relazioni estere del Senato Usa ed ex vice sottosegretario per le politiche della Difesa. Secondo Bryen, il Pentagono si starebbe ispirando all'Operazione Quercia del settembre 1943, quando paracadutisti della Germania nazista liberarono Benito Mussolini dalla prigionia a Campo Imperatore, sul Gran Sasso, pochi giorni dopo il Proclama Badoglio che annunciava la resa incondizionata delle forze italiane agli Alleati. Stando all'ex funzionario, la Nato e gli Stati Uniti in particolare versano in una situazione di grande difficoltà dopo il fallimento della controffensiva ucraina della scorsa estate, e a seguito dei recenti successi registrati dalle forze russe sul campo in Ucraina orientale. Sarebbero stati proprio gli Stati Uniti "a incoraggiare il presidente Emmanuel Macron a proporre l'idea di inviare truppe della Nato in Ucraina", per frenare l'avanzata russa: un'idea che secondo Bryen "non sarebbe stata discussa nei circoli ufficiali, non fosse stato per il fallimento della controffensiva ucraina e il collasso delle difese ad Avdiivka". (segue) (Was)