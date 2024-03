Ucraina: "Asia Times", Usa studiano fuga Zelensky sul modello della liberazione nazista di Mussolini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Bryen, gli Usa sono in difficoltà a causa "della mancanza di supporto politico per qualsiasi operazione militare della Nato in Ucraina", specie dopo la recente fuga di informazioni riguardante ufficiali delle forze armate tedesche che discutevano l'eventualità di un attacco con missili tedeschi contro il Ponte di Kerch in Ucraina. Austin e il Pentagono si troverebbero "di fronte a un dilemma: senza una provocazione tale da giustificare un intervento della Nato (...) non è chiaro cosa gli Stati Uniti possano fare per salvare l'Ucraina". Secondo "Asia Times", un collasso politico a Kiev, o il tentativo della Russia di forzare politicamente la mano al Paese aggredito, tentando di insediare un presidente disponibile a negoziare, potrebbe fornire agli Usa l'opportunità "per un intervento diretto di forze Nato nel Paese senza suscitare una reazione russa": tale scenario comporterebbe proprio una esfiltrazione di Zelensky sul modello del salvataggio di Mussolini: in caso di necessità - afferma il quotidiano - il presidente ucraino potrebbe essere evacuato e trasportato in una località dell'Ucraina occidentale, ad esempio a Lviv. Da lì, Zelensky potrebbe attendere un momento propizio per tornare nella capitale ucraina, oppure - nel caso la situazione si compromettesse ulteriormente - potrebbe fuggire all'estero. Secondo Bryen, l'amministrazione del presidente Joe Biden punta però a scongiurare questo scenario almeno sino alle elezioni presidenziali del prossimo novembre, per evitare il ripetersi di un fallimento politico simile a quello del ritiro delle forze Usa dall'Afghanistan nel 2021. (Was)