Europee: Filibeck (Pse), sorprendete se Fratelli d’Italia entrasse nel Ppe

- Sarebbe sorprendente se Fratelli d’Italia, la forza politica dalla premier Giorgia Meloni, dovesse aderire al Partito popolare europeo (Ppe). Lo ha detto il segretario del Partito socialista europeo (Pse), Giacomo Filibeck, in un’intervista al portale “Euractiv”. “Posso capire molte cose in nome della realpolitik, ma non riesco a immaginare come sarebbe possibile per il Ppe accettare nella propria famiglia una leader di un partito che ancora non riesce a dichiararsi antifascista (…) Sarà sorprendere, considerata la storia politica del movimento che Giorgia Meloni rappresenta”, ha detto Filibeck. Secondo il segretario del Pse, se il Ppe adotterà questa decisione dovrà sopportarne le conseguenze: “Se questo è il loro piano, allora penso che sia giusto dirlo in modo molto chiaro, ufficiale e trasparente ai loro elettori ora, non dopo. Non penso che possano ingannare la gente”, ha aggiunto Filibeck.(Res)