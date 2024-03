Europee: al via oggi il congresso del Ppe, Tajani guida la delegazione di Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi presso il centro congressuale Romexpo, a Bucarest in Romania, il congresso del Partito popolare europeo (Ppe), presieduto dall'eurodeputato tedesco Manfred Weber. Si riuniranno più di duemila delegati provenienti da oltre 40 Paesi, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen; la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; 15 capi di Stato e di governo; quattro vicepremier; otto commissari europei, oltre ai presidenti dei partiti membri del Ppe. Al congresso sarà presente anche un’ampia delegazione di Forza Italia - tra i partiti fondatori e pilastro del popolarismo europeo - composta dal vice presidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale azzurro, Antonio Tajani; dai capigruppo al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli; dal capodelegazione al Parlamento europeo Fulvio Martusciello; dalla presidente della commissione Esteri, Stefania Craxi; dal portavoce e vicesegretario nazionale del partito, Raffaele Nevi; dalla responsabile per l'Estero e vice segretaria nazionale, Deborah Bergamini; dal vice segretario nazionale, Stefano Benigni; dagli europarlamentari Massimiliano Salini e Salvatore De Meo; dai sottosegretari Maria Tripodi, Matteo Perego, Alberto Barachini e da tanti altri parlamentari ed europarlamentari. (segue) (Res)